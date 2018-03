Ron Paul: aktsiaturgudel tuleb 50protsendiline langus

Nii 2008. kui ka 2012. aasta USA presidendivalimistel kandideerinud libertaar Ron Paul usub, et aktsiaturgudel ootab ees 50protsendiline langus, vahendab CNBC.

„Ma arvan, et varem pole turgude moonutus ja finantsriskide nõnda suured olnud. See lõpeb suure õnnetusega,“ ütles Paul, kelle sõnul võib see põhjustada aktsiaturgudel 50protsendilise languse. Dow Jonesi puhul tähendaks see, et indeks kukub 12 500 punktini.

Pauli sõnul on selles süüdi Föderaalreserv ning keskpanga manipulatsioone majanduses. „Kõikjal on kuhjaga võlga ning olukord muutub aina hullemaks.“

Kunagine presidendikandiaat on ka varasemalt taolisi avaldusi teinud. Eelmise aasta augustis ütles ta, et aktsiaturud kukuvad aasta jooksul poole võrra. Seni pole midagi sellist toimunud – Standard & Poor’s 500 ja Dow Jonesi indeksid on pigem kiiresti ülespoole rühkinud.

„Korrektsioon saab olema suur ja ma arvan, et see saab olema kõigile ootamatu. Ma arvan, et 2008. aastal toimunud korrektsioonil ei lubatud lõpuni minna, mis oleks võimaldanud aktsiaturgudel täie tervise juurde naasta,“ rääkis ta. „See saab olema järgmise languse kõrval köömes.“