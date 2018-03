Eesti hiidettevõte ostab aktsiaid tagasi

Pakkumise hinna osas nentis Padar, et otsest hinnavalemit ei eksisteeri - ettevõte pole vahepeal kümmekond aastat aktsiaid kokku ostnud. "Võtsime arvutuste juurde ka dividendid. Viimase viie aasta jooksul on dividende makstud vaid ühel korral. Kas edaspidi makstakse – ei tea. Kõik oleneb üldisest majandusseisust ja ettevõtte ambitsioonidest laienemise mõttes," rääkis Padar. Tema sõnul on viimase kümne aasta lõikes dividendideks makstud keskmiselt 1-2 eurot aktsia kohta. Viimati möödunud aastal, kui 27,87 miljonist eurost jaotamata kasumist maksti aktsionäridele välja 285 000 eurot. See tähendab, et jaotamata kasumit on veel umbes 135 eurot aktsia kohta.

Huvi aktsiamüügi vastu näib olevat teate peale hüppeliselt kasvanud: kui muidu tehti aktsiatega mõni tehing aastas, siis Nasdaqi andmetel on ainuüksi alates möödunud aasta detsembrist alates tehtud kokku juba 78 tehingut.

Suur äri

Loo teeb huvitavaks asjaolu, et Eesti Talleks on Eesti mõttes võimas ettevõte. Möödunud aastal jõudis see enam kui 35 miljoni eurose käibeni, tänavu on Padari sõnul oodata 39 miljoni euro suurust käivet ja 1,7 miljoni euro suurust kasumit. Äripäev hindas ettevõtte väärtuse 2016. aasta aruandes esile toodud numbrite järgi ligikaudu 30 miljonile eurole.