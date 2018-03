Trigon Capital: Tallinna börs muutub ebaatraktiivseks

Ainult tellijale

Trigon Capitali Uue Euroopa Fondi juht Mehis Raud peab Olympicu ülevõtuhinda väga madalaks, mis muudab Tallinna börsi välisinvestoritele veelgi ebaatraktiivsemaks.

„Arvestades, et tegemist on ettevõtte kontrolli üleminekuga, on meie arvates tegemist väga madala hinnaga,“ sõnas Raud. „Tallinna börsil ei kauple just palju ettevõtteid, kes oleksid võimelised pakkuma 10protsendilist dividenditootlust,“ selgitas Olympicus ligi protsendi suurust osalust omava Uue Euroopa Fondi juht.

Raud tõi ka välja, et sama sektori ettevõtted kauplevad maailmas oluliselt kõrgematel suhtarvudel. „Seega oleks ülevõtmispakkumist oodanud tänasest hinnast tunduvalt kõrgemal tasemel,“ jäi ta enda juurde. „Dividendil ei ole iseenesest tähtsust, kui ülevõtuhind firma bilansis olevat rahajääki peegeldaks.“

Laiema mõjuna tõi Raud välja, et niigi ebalikviidne Tallinna väärtpaberiturg muutub nüüd välisinvestorite jaoks veelgi vähem atraktiivseks. „See jätab hinnatasemetele väga negatiivse jälje,“ nentis ta. „Väga raske on tuua börsile uusi ettevõtteid, kui börsilt tahetakse ära viia firmasid, mis kauplevad alla 9kordse kasumikordaja 4,5kordse EV/EBITDA suhtarvu peal.“