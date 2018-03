Väikeaktsionär: müts tõmmati silmini

Ainult tellijale

Olympic Entertainment Groupi väikeaktsionär Rene Ilves peab börsifirma 1,9 euro suurust ülevõtuhinda aktsia kohta selgelt liiga väikeseks, kuna aktsia on pikas perspektiivis rohkem väärt.

„Arenenud maailmas viiakse üldiselt aktsiad börsilt ära korraliku preemia eest,“ sõnas ta. „Olympicu puhul oleks see võinud olla vähemalt üle eelmise aktsia tipu,“ viitas Ilves sellele, et ta oodanuks vähemalt 2,05 euro suurust hinda aktsia kohta.

Ilvese sõnul poleks ta Armin Karust sellist käiku oodanud. „Olympicu äraviimine börsilt meenutab Eesti Telekomi ja BLRT Grupi juhtumite kombinatsiooni, kus tulemus on üks – väikeaktsionäridel tõmmati müts silmini,“ tõmbas ta paralleele.

Tallinna börsil meenub talle läbi aegade aga vaid üks viisakas ülevõtmine. „Ülejäänud on kõik lõppenud väikeaktsionäridele kurvalt,“ tõdes ta. „See ainus viisakas ülevõtmine oli Järvevana, kus maksti õiglane hind kohe ja ilma mingi jamata.“

Lisaks kritiseeris Ilves regulaatorite jõuetust asjaga tegelemisel. Tema sõnul on Eestis reaalsete näidete põhjal tekkinud paradoksaalne olukord, kus aasta ärimehed on sellised, kellega koos äri teha ei taha ja kriminaalkorras süüdimõistetud inimene on tegelikult ainuke aus ärimees.

Rene Ilvesele kuulub läbi osaühingu Seitse Samuraid 195 000 Olympic Entertainment Groupi aktsiat.