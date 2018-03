Helenius: võtan Karu ees mütsi maha

Ainult tellijale

„Ta on selle raha ära teeninud,“ leiab investor Joakim Helenius, rääkides Armin Karu otsusest müüa Olympic Entertainment Group.

„Mida ma oskan öelda Olympicuga toimuva kohta? Võtan Armin Karu ees mütsi maha. Ta on üles ehitanud tõeliselt eduka äri, mille nüüd suure raha eest maha müüb. Hasartmängud on väga keeruline äri, see on väga tundlik seadusemuudatustele, maksudele, sellele, kuidas regulaatorid sektorit näevad,“ rääkis Helenius.

Eile teatas Olympic börsile, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov müüvad oma 64% suuruse osaluse kasiinofirmas.

Ülevõtja on Odyssey Europe, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing, kes tahab Olympicu börsilt ära viia ning välja osta ka teised aktsionärid.

Ostja teeb ülevõtmispakkumise hinnaga 1,9 eurot aktsia.

Analüütikud peavad OEG akatsia õiglast väärtust tublisti kõrgemaks. LHV analüütikud leiavad, et aktsia peaks maksma vähemalt 1,95 eurot. Swedbanki hinnasiht on 2,1 euro juures.

Kuigi paljud imestavad nii väikse müügihinna pärast, leiab Helenius, et strateegilised investorid arvestavad kindlasti kõigi riskidega ning paistab, et suurt kasvu pole siin võimalik saada, kui vaadata EBITDAd ja teisi näitajaid.

„Tervikuna on minu mulje selline: wow, Armin Karu! See, mida ta on teinud, avaldab muljet. Ja ta on igati ära teeninud selle suure raha, mille saab. Karul on visioon ja võime seda teostada. See, mille ta üles ehitas, peaks kandma nime Baltic Entertainment Group, sest kasumit teenib firma kogu Baltikumis. Tegemist on Balti riikide hasartmänguturu liidriga,“ rõhutas Helenius.

Delovõje Vedomosti küsimusele, kas tehing ei või negatiivselt mõjutada Tallinna börsi ja Eesti majandust tervikuna, vastas Helenius: „Majandus ei pea sõltuma hasartmängudest, nii et selle pärast ma ei muretse. Mis aga puudutab börsi, siis muidugi tuleb tegeleda tagajärgedega, et sealt lahkub üks suuremaid firmasid. Aga selline on elu. Selliseid tehinguid ei sõlmita arvestusega, et kas see on börsile hea või halb. Neid tehakse suurema osa aktsionäride huve silmas pidades.