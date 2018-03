Rene Ilves müüs kõik Olympicu aktsiad

Ainult tellijale

Väikeaktsionär Rene Ilves müüs täna kogu tema firmale Seitse Samuraid OÜ kuulunud osaluse Olympic Entertainment Groupis ning plaanib saadud raha osaliselt paigutada Tallinna börsile.

„Müüsin kogu Olympicu positsiooni maha, nii nukralt lõppes minu 10aastane saaga kasiinofirma aktsiatega,“ tõdes 195 000 OEG aktsiat rahaks teinud Ilves.

Oma otsust põhjendas 2008. aastast OEG aktsionäride hulka kuulunud mees eelseisva ebalikviidsusega. „Ettevõtte saab börsilt ära viia isegi 50protsendilise osalusega ja väikeaktsionärid saavad edaspidi börsi asemel aktsiaid kaubelda Kuldse Börsi vahendusel ehk aktsiad muutuvad väga ebalikviidseks,“ selgitas Ilves.

Samuti plaanib ettevõte Ilvese arvates pärast ülevõttu teatud korporatiivtegevusi, mille tulemusena pole hetkel kuigi selge, mille omanikuks jäävad väikeaktsionärid. „Tõenäoliselt mingi väga kahtlase Luxemburgi keha aktsionärideks,“ tõdes ta. „Sellise vastu pole väga perspektiivikas tekitada ka juriidilisi vaidlusi.“

Ilvese sõnul müüs Armin Karu Olympicu maha väga odavalt, eriti kui arvestada jaotamata kasumit. „Nagu üks teine väikeinvestor tabavalt märkis, siis tuldi Karule kosja tema enda rahaga,“ viitas ta Indrek Nauri täna Äripäeva veergudel avaldatule.

Kriitikat jagus Ilvesel ka regulaatorite suhtes. „Kuidas on ikkagi võimalik ettevõte börsilt nii ära viia, et tuhanded väikeaktsionärid jäävad lõksu?“

Investeerib Merkosse

Olympicu aktsiatest vabaneva raha investeerib Ilves aga osaliselt Merko Ehituse aktsiatesse, sest sealt on kevadel oodata eurost dividendi aktsia kohta. „See teeb turuhinna järgi tootluseks 9,1 protsenti,“ märkis Ilves.

Samuti arvab Ilves, et Merko eurone dividend võib ka pikemas perspektiivis jätkusuutlik olla. “Selleks, et maksta sellist omanikutulu, pidi Merko võtma eelmiste aastate kasumist ainult 3 miljonit eurot,“ selgitas ta. „Kui ehitusturul jätkuvad praegused positiivsed arengud, siis käesoleva aasta kasumi järgi võib kujuneda nii, et ei peagi enam vanast rasvast võtma,“ oli ta optimistlik. Lisaks tähendaks kasvu jätkumine tulevatel aastatel seda, et saab uuesti ka reserve hakata koguma.