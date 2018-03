Musk hülgas Facebooki

Facebooki tabanud andmeskandaal on jõudnud ka Silicon Valley suurkujudeni ning näib, et Tesla juht Elon Musk on liitunud algatusega #DeleteFacebook.

Selgub, et Musk on sotsiaalmeediaportaalis Facebook kas kustutanud või vähemasti peitnud ära nii Tesla kui ka Space X-i veebilehed. Mõlemal lehel oli vähemalt 2 miljonit jälgijat.

Säutsukeskkonnas Twitter läks verbaalne möll lahti täna hommikul, kui Muskile säutsuti, et too võiks Space X-i Facebooki lehe ära kustutada. Musk ütles seepeale, et ta ei teadnud, et seesugune sait üldse eksisteerib ning lubas “asjaga tegeleda”.

Järgmine küsimus tabas Muski üsna pea seoses Tesla Facebooki lehega. Seepeale säutsus Musk, et kustutab kindlasti Tesla lehe Facebookist ära ning et see nägi “niikuinii jama välja”.

Teemaviide #DeleteFacebook (kustuta Facebook – toim) oli täna Twitteris üks populaarsemaid.

Facebook on olnud viimastel nädalatel turmtule all, kui selgus, et Londonis tegutsev poliitikakonsultatsioonifirma Cambridge Analytics kasutas Facebookist saadud andmeid Ameerika valijate profiilide koostamiseks president Donald Trumpi heaks 2016. aasta presidendivalimistel.