Erametsaliidu juhtkond lagunes pärast Linnamäe suurt metsaostu

“Eks see oli selle metsatehinguga seotud,” ütles erametsaliidu üks juhatuse liikmetest, miks tegevjuhi Jaanus Aun iga on tööleping peatatud.

Nüüdseks on viimased kolm ettevõtjat metsa ostnud ettevõttest Metsavennaskond OÜ haihtunud, aga lisaks sellele on Aun ja Erik astunud sammu tagasi ka erametsaliidus. Tegevjuhi Auniga on tööleping peatatud ning liidu juhatuse esimees Erik on taandunud lihtsalt juhatuse liikmeks.