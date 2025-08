Tagasi 02.08.25, 06:00 Üks mees, üks buss, viiskümmend peatust: rändkaupmees hoiab elus vanaema loodud äri Suvisel reedel stardib kaupmees Marten Salve (32) Räpina kandist autokaupluse roolis oma tavapärasele teele. Viimased 15 aastat on ta viinud igal nädalal hädavajalikku toidukraami ja esmatarbekaupa nendele Eesti inimestele, kes elavad poodidest kaugel.

Kui sinine Volvo buss varahommikul Tartumaal asuvasse Kaarlimõisa peatusesse keerab, on Salve teel olnud juba paar tundi. Äripäeva ajakirjanikule ja fotograafile saadab ta pildi asukohast, kus lavka peatumispunkt asub. Ometi ei paista veel 15 minutit enne bussi saabumist kusagil kedagi. Tegelikult pole isegi aru saada, et ühe vana maja juures puu all mingi bussipeatus võiks olla. Kes teavad, need teavad.