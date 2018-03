Facebook sai uue löögi

Facebooki aktsia langes täna koguni 6%, kuna USA föderaalne kaubanduskomisjon (FTC) teatas, et on asumas analüüsima Facebooki andmete hoiustamise praktikaid.

“FTC võtab väga tõsiselt meedias ilmunud teateid selle kohta, et Facebooki andmete privaatsuse praktikad on murettekitavad. FTC on algatanud mitteavaliku uurimismenetluse nende praktikate analüüsiks,” teatas FTC avalikus teadaandes.

Võimalikust uurimisest räägiti tegelikult juba eelmisel nädalal, ent siis keeldus FTC asja kommenteerimast. Nimelt küsisid meediaväljaanded FTC käest, kas see on algatanud Facebooki osas juurdluse, seal hulgas kas komisjon analüüsib ka seda, kas Facebook on rikkunud 2011. aastal allkirjastatud ametlikku nõusolekut. Viimane sätestab, et Facebook on oma kasutajaid kohustanud teavitama kasutajate andmete kasutamisest ning küsima selleks kasutajatelt ka luba. Seadus näeb ette, et iga seesuguse rikkumise eest võib Facebook saada kuni 40 000 dollarit trahvi.

Facebooki andmekaitsejuht Rob Sherman teatas avalikus teadaandes, et ettevõte on pühendunud Facebooki kasutajate andmete kaitsmisele ning on igati valmis vastama FTC küsimustele ning tegema koostööd.

Facebooki aktsia on andmeskandaali tõttu langenud enam kui 13% võrra. Praeguseks on hinnašokk mõneti leevendunud ning aktsia on 2,16%-ga punases, 156,16 dollaril.