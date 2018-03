Hiina aktsiaturud languses

Aasia-Okeaania aktsiaturud hakkasid kauplemispäeva alguses langema, päeva lõpus on toimunud aga mõningane taastumine. Kehvemini on läinud Hiina turgudel, sest investorid kardavad kaubandussõda.

Ühendriikide president Donald Trump teatas eelmisel nädalal, et kehtestab 50 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele imporditariifid. Wall Street Journal kirjutas pühapäeval, et Hiina ja USA peavad suletud uste taga kõnelusi kaubandussõja ärahoidmiseks.

Hiina aktsiaturgudel läks täna aga kõige kehvemini. Shanghai Composite indeks on täna langenud 1,02 protsenti, 3114 punktini.

Jaapani Nikkei indeks alustas päeva langusega ning kukkus madalaima tasemeni alates oktoobrist. Hiljem indeks taastus ning lõpetas päeva 0,7 protsendiga plussis. Selles kvartalis on Nikkei kukkunud juba 9 protsenti. Kehvemini on läinud tehnoloogiasektori aktsiatel.

Taiwani aktsiaindeks kallines 0,2 protsenti ja Lõuna-Korea Kospi lisas 0,8 protsenti. Samsung Electronicsi aktsia tõusis 1,1 protsenti ning terasetootja Posco lisas 2 protsenti. Eile selgus, et Lõuna-Korea on USA terasetariifidest vabastatud.

Austraalia S&P/ASX langes 0,5 protsenti ja Uus-Meremaa NZX 50 kaotas 1 protsendi.

USA turgudel võib toimuda taastumine

Standard & Poor’s 500 indeksi futuurid on aga kallinenud 1 protsendi võrra, mis viitab sellele, et täna võib USA turgudel toimuda taastumine. Eelmisel nädalal kukkus S&P 500 lausa 6 protsenti, mis on kahe aasta suurim langus.

Analüütikute hinnangul läks müügilaine liiga kaugele ja see peegeldab kaubandussõja hirmu, millega investorid peavad praegu toime tulema. „Kui arvestada varasemaid otsuseid, siis Trumpi esialgne avaldus ja tegelik poliitika võivad väga palju erineda,“ kirjutasid Oxford Economicsi analüütikud.