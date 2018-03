Trump kehtestab Hiinale mahukad tariifid

USA aktsiaturud langesid järsult, sest president Donald Trump teatas, et Hiina kaupadele kehtestatakse suuremahulised tariifid, vahendab Bloomberg.

Tänane avaldus pani investorid kaubandussõja puhkemise pärast jälle paanitsema. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus 2,5 protsenti, mis on viimase kuue nädala suurim langus. Dow Jones langes 2,9 protsenti ja kaotas enam kui 700 punkti.

Investorid asendasid aktsiad Jaapani jeenide ja 10-aastaste võlakirjadega, mille tootlus langes tagasi 2,8 protsendini. Jeen kallines aga kolme nädala kiireimas tempos. Kulla hinda uudis märkimisväärselt ei mõjutanud.

Ühendriikide president Donald Trump andis täna käsu kehtestada 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele imporditariifid. Kardetakse, et see samm võib niigi pingsaid kaubandussuhteid veelgi teravdada. 15 päeva jooksul peaks USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer kokku panema kava kaupadest, millele tariifid kehtima hakkavad.

Investorid pagevad

„Tariifid tähendavad kaubandussõda ja uudis on investorid pannud välisukse poole jooksma,“ ütles MUFG Union Banki ökonomist Chris Rupkey. „Need on tormipilved, see peegeldub aktsiaturul ning see on ka põhjus, miks investorid jooksevad.“

„Turgudele ei meeldi kaubandussõjad ja turgudele ei meeldi see, et Föderaalreserv on intresside tõstmisel paindumatu,“ nentis investeerimisfirma WBI Investmentsi strateeg Matt Schreiber Bloombergile.

Tugeva löögi sai tehnoloogiasektor, sest just seal on suurimad kaotajad juhul, kui Hiina otsustab kasutada vastumeetmeid. Boeingu aktsia kukkus üle 5 protsendi, sest kardetakse, et hiinlased võivad esimesed sanktsioonid kehtestada just lennukitootjatele.

Facebooki hinnalangus aga jätkus, sest mitmed inimesed ütlesid, et tegevjuht Mark Zuckerberg peaks ametivõimudele andmelekke skandaali tõttu aru andma. Investorid on väga hõredal jääl, sest Föderaalreserv otsustas eile ka intressimäärasid tõsta. Võimalik, et intresside kasvutempo kiireneb.

WTI toornafta odavnes täna 1,5 protsenti ja Brent kaotas 0,9 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 64,21 ja 68,83 dollarit. Kuld odavnes 0,3 protsenti ja unts maksab 1329 dollarit.