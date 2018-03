Märts oli aktsiate jaoks erakordselt kehv

USA aktsiaturgudel algas kevad väga koledalt: Dow Jonesi ja S&P 500 indeksil läks märtsis ebatavaliselt halvasti, sest volatiilsus on järsult kasvanud ning investorid muretsevad kaubandussõja pärast.

Kusjuures Dow Jones elab praegu läbi halvimat märtsi alates 1980. aastast, mil langus ulatus 8,97 protsendini, selgub WSJ Market Data Groupi andmetest. Dow on kuu algusest alates langenud 5,98 protsenti (1496 punkti võrra).

Kui langus jätkub, siis on see S&P 500 indeksi jaoks 17 aasta kehvim märts. 2001. aastal kukkusid turud märtsis 6,4 protsenti. Tänavu on kuine langus juba 4,63 protsenti.

Neljapäeval teatas USA president Donald Trump, et kehtestab 50 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele imporditariifid. Investoritele teeb muret ka Föderaalreserv – kardetakse, et keskpank ei suuda rahapoliitikat normaliseerides majanduslangust ära hoida. Samal ajal tegeleb valitsus aga fiskaalse stimuleerimisega, mis võib põhjustada majanduse ülekuumenemise.

Mured tõstsid Chicago börsi volatiilsusindeksi (VIX) nädalaga 57 protsendi võrra kõrgemale, 24,87 punktini. Wall Streeti „hirmuindeks“ tõuseb siis, kui aktsiaturgudel läheb kehvemini.

Reedel odavnes Dow Jonesi indeks 1,8 protsenti ja S&P 500 kaotas 2,1 protsenti.