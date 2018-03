Huawei kasvatas võimsalt kasumit

Hiina tehnoloogiafirma Huawei kasum suurenes mullu 28 protsenti, 7,3 miljardi dollarini – tegemist on tugeva taastumisega, sest 2016. aastal ei suutnud ettevõte praktiliselt üldse kasvada.

Huawei teatas, et tulemusi on parandanud kulude kärpimine, tugev müük koduturul ning soodsamad valuutakursid. Ettevõtte käive kasvas 16 protsenti.

Kasumikasv tuleb ajal, mil USA on ettevõtte ambitsioone piirama hakanud. Huawei on maailma suuruselt kolmas nutitelefonide tootja – nendest on eespool vaid Samsung ja Apple. Huawei on ka Aasia, Euroopa ja Ladina-Ameerika juhtiv telekomiseadmete pakkuja.

Ettevõttel on USAs raskusi, sest ametivõimud kardavad, et hiinlased kasutavad Huawei nutitelefone luureandmete kogumiseks. Huawei on neid süüdistusi tõrjunud.