Börs: esmaspäevane järsk kukkumine täna järge ei saanud

USA aktsiaturud, mis esmaspäeval olid näidanud üle 2% suurust langust, täna tõusid. Laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 tõusis 1,3%, 30 suurfirma aktsiast koosnev Dow Jones Industrial Average tõusis 1,7% ning tehnoloogiaindeks Nasdaq tõusis 1,0%.

Tänase tõusuga jäi S&P 500 indeks püsima ülevale poole 200-päeva libisevat keskmist, mis on oluliseks indikatsiooniks tõusuturu jätkumiseks. Tänast tõusu vedasid autotootjad, mis tulid heade märtsikuu müüginumbritega. Fiat Chrysleri aktsia tõusis täna 9,2% 21,79 dollarini, General Motorsi aktsia tõusis 3,2% 36,92 dollarini ning Fordi aktsia kerkis 2,8% 11,16 dollarini. Samuti rõõmustas investoreid Tesla, kes teatas, et ei vaja käesoleval aastal investoritelt lisakapitali ega lisalaenu. Tesla aktsia kerkis 6% 267,53 dollarini. Samas on Tesla aktsia veel käesoleva aasta tipu juurest, mis tehti 12. märtsil 347 dollari peal, ligikaudu 23% madalamal.

Täna debüteeris New Yorgi börsil muusika voogedastust pakkuva Spotify aktsia. Rootsi firma aktsia alustas börsidebüüti kõrgel 165,90 dollari tasemel, kuid sulgus veidi madalamal 149,01 dollari peal. Samas võib Spotify debüüti edukaks pidada, sest viimased Spotify aktsiatehingud olid enne börsile tulekut olnud käesoleva aasta jaanuaris-veebruaris 90 ja 132,5 dollari vahemikus. Kuigi mõned aktsiaanalüütikud on hinnanud Spotify aktsia õiglaseks väärtuseks ka üle 200 dollari küündivat hinda.

Viimasel ajal tublisti pihta saanud suurte tehnoloogiaettevõtete aktsiad on täna liikunud eilsetest tasemetest veidi kõrgemal, kui Facebooki aktsia sulgus 156,11 dollari peal (+0,5%), Google emafirma Alphabeti aktsia tõusis 0,6% 1018,68 dollarini ja president Trumpiga võitlust pidav Amazoni aktsia kerkis 1,5% 1392,05 dollarini.