Baltic Horizon emiteerib 30 miljoni eest võlakirju

Northern Horizon Capital plaanib korraldada Baltic Horizon fondi tagamata võlakirjade emissiooni, mille väärtus on kuni 30 miljonit eurot. Hind ja emissiooni muud tingimused selguvad aprillis ja mais.

Mitteavalik pakkumine on plaani kohaselt suunatud eelkõige institutsionaalsetele investoritele valitud Euroopa riikides ning miinimuminvesteeringuks on 100 000 eurot. Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse peamiselt kasutada olemasolevate pangalaenude osaliseks refinantseerimiseks, et minimeerida laenude amortisatsioonimakseid, kuid ka investeerimistegevuseks fondi siseselt.

Pärast mitteavaliku pakkumise edukat lõpuleviimist plaanib Fondivalitseja esitada taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn börsil ning sellega seonduvalt taotleda noteerimisprospekti registreerimist Finantsinspektsioonis, kirjutati börsiteates.