USA palgakasv kiirenes, töökohti lisandus varasemast vähem

Ameerika Ühendriikides lisandus kõige vähem töökohti viimase poole aasta jooksul, samal ajal kiirenes palgakasv.

Töötuse määr on jätkuvalt 17 aasta madalaimal tasemel 4,1 protsendiga ning ettevõtetel on üha raskem vabu töökäsi leida. Tööturule lisandus märtsis 103 000 uut töökohta, mis on järsk langus veebruariga võrreldes, mil lisandus 326 000 uut töökohta.

Reutersi küsitletud analüütikud prognoosisid 193 000 uue töökoha lisandumist ning töötuse määra kukkumist ühe protsendi võrra, 4,0 protsendile.

„Meil ei ole tööandjad veel jõudnud veel 2000. aasta meeleheite tasemele, mil tööagendid käisid vangla väravate taga sealt vabastatuid ootamas,“ kommenteeris ökonomist Susan Helper Wall Street Journalis.

100 000 töökoha lisandumist peetakse umbkaudseks piiriks, et pakkuda suurenevale tööealisele elanikkonnale piisavalt töökohti.

Keskmine tunnipalk kasvas eelmisel kuul 0,3 protsenti, võrreldes veebruarikuise 0,1protsendise kasvuga. See toob aastase palgakasvu 2,7 protsendi peale. Ökonomistide hinnangul on Föderaalreservi 2protsendise inflatsiooni eesmärgini jõudmiseks vaja vähemalt 3protsendist palgakasvu.