Börs: geopoliitika paneb muretsema

USA börs lõpetas tänase kauplemispäeva punases, kuna geopoliitilised murepilved ei taha kuidagi laiali minna.

USA president Donald Trump lõi kauplemissessiooniks üsna kehva fooni, kui säutsus hommikul Twitteris, et on valmis alustama Süürias rünnakut. Investorid kardavad, et USA rünnak võib tähendada suhete märkimisväärset teravnemist Venemaaga, sest on ju viimane Süüria liitlane.

Dow Jones kukkus 0,9%, samas kui S&P 500 indeks lõpetas kauplemissessiooni 0,6% miinuses. Tehnoloogiaindeksi Nasdaq Composite päev lõppes 0,4% punases. Investorite fookuses on teist päeva järjest Facebooki aktsia, kuna ettevõtte juht Mark Zuckerberg on teist päeva järjest USA kongressi ees ütlusi andmas seoses andmeskandaaliga. Facebooki aktsia tõusis päeva kokkuvõttes 0,78%, 166,32 dollarile. Eile avaldas Zuckerbergi kõne investoritele aga eriti muljet – aktsia lõpetas 4,5% plussis, mis on aktsia viimase aja üks tugevamaid tõuse.

Nafta hind tõusis 1,33%, 71,95 dollarile barrelist.

Kulla hind kerkis 0,88%, 1351,09 dollarile untsist.