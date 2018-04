Turismigigant TUI tõotab aktsiaturul päikselist kruiisi

TUI-l on kolm suuremat hotellikettide brändi. Neist suurim on Riu, milles on keskmise hinnaklassiga hotellid, peamiselt Hispaanias, Mehhikos ja Kariibi mere piirkonnas. Teiseks on Robinsoni bränd, mis on saksa keelt kõnelevatele turistidele klubipuhkuse pakkuja. Enamus Robinsoni hotelle asuvad Hispaanias, Kreekas, Türgis, Maldiividel ja Austrias. Kolmandaks on bränd Blue Diamond, mis on kiirelt kasvav kuurordikett Kariibi mere saartel.

Selle aasta veebruaris andis TUI Cruises teada, et tellib uue laeva, mis peaks valmis saama 2023. aastaks. TUI Cruises’il on praegu 6 laeva ning sel ja järgmisel aastal peaks valmima veel kaks, mis suurendab selle ühisfirma laevade arvu 8ni.

Kogu grupi jaoks on oluline kasvumootor laevakruiiside üksus, mille EBITA kasvas eelmisel aastal 34%, moodustades 22% kogu grupi turismivaldkonna kasumist. Kruiisireiside üksusesse kuulub TUI-l kolm firmat: TUI Cruises, mis on ühisettevõte Royal Caribbean Cruises’iga; Marella Cruises ning luksuslikumaid kruiisireise pakkuv Hapag-Lloyd Cruises. Kokku on neil firmadel 16 laeva, millest 10 omatakse ning ülejäänuid liisitakse.

TUI-l on kolm suuremat hotellikettide brändi. Neist suurim on Riu, milles on keskmise hinnaklassiga hotellid, peamiselt Hispaanias, Mehhikos ja Kariibi mere piirkonnas. Teiseks on Robinsoni bränd, mis on saksa keelt kõnelevatele turistidele klubipuhkuse pakkuja. Enamus Robinsoni hotelle asuvad Hispaanias, Kreekas, Türgis, Maldiividel ja Austrias. Kolmandaks on bränd Blue Diamond, mis on kiirelt kasvav kuurordikett Kariibi mere saartel.

TUI on kindlustanud oma hotelliportfelli laia geograafilise hajutatuse. Nii et jää ükski geograafiline asukoht domineerima, ja see aitab maandada sihtkohtade populaarsuse muutuse riske. Samuti võimaldab see klientidele pakkuda laia valikut sihtkohti.

Pärast Saksa ja Briti ettevõtte liitumist kolm aastat tagasi on firma tulemused ülesmäge läinud. 2014. aastal võeti suund kasvatada kõrgema kasumimarginaaliga hotellide ja kruiisilaevade äri, millega loodetakse vähendada majandustulemuste hooajalisust. Viimase kolme aastaga on tulemused tõesti paranenud – kui 2014. aastal teeniti ärikasumit 699 miljonit eurot, siis 2017. aastal 994 miljonit (+42%).

Turisminduse riskid Turismifirmadele on alatine probleem rahvusvaheline terrorism, relvakonfliktid ning õnnetusjuhtumid, mis võivad populaarsed turismisihtkohad mõneks ajaks põlu alla panna. Nii juhtus 2015. aasta lõpus lennuõnnetuse järel Sharm-el-Sheikhiga, kui reisikorraldajad ei soovinud sinna sõitmise riski võtta. TUI näitas paindlikkust sellega, et peale lennuõnnetust ostis 24 tunni jooksul Hispaanias lisavoodikohti 26 miljoni euro eest, leppis kokku uued lennugraafikud ning suunas oma müügivõrgustiku Hispaania sihtkohtadele.

Investeeringud tagavad kasvu

Ettevõtte tegevjuht Fritz Joussen ütles eelmise aasta majandustulemusi kommenteerides, et TUI on võrreldes 2012. aastaga palju muutunud. „Kui toona olime põhiolemuselt reisikorraldaja, siis nüüd oleme hotelli- ja kruiisiäri arendaja, investor ja operaator. Jätkame investeerimist oma hotelli- ja kruiisiettevõtetesse, et tagada firma tulemuste edasine kasv.“

TUI Euroopa reisioperaatorid on tugevad müügi- ja turundusüksused, mis pakuvad ligipääsu grupi 20 miljonile kliendile. Voodikohtade kasuteguri suurendamiseks ja sissetuleku optimeerimiseks on TUI-l tootlikkuse juhtimise süsteem ning firma kasutab plokiahela tehnoloogiat. Plokiahela tehnoloogia on neil kasutusel eelmisest suvest rakenduse „voodivahetus“ kaudu.

TUI laienemise kohta tuli värskeim uudis märtsi lõpus, kui firma teatas, et ostab 110 miljoni euro eest ühe Hispaania hotellifirma sihtkohateenuste äri.

Vähenenud võlakoormus

Kogu äritegevust on mõistliku finantsvõimenduse juures suudetud laiendada. See on saavutatud tänu sellele, et on müüdud vanu ärisid, millest on saadud vajalikke finantse, et turismiettevõtete portfelli pidevalt kasvatada.

Samas on viimastel aastatel finantsvõimendust soovitud siiski allapoole tuua. TUI võlakordaja oli 2017. rahandusaastal 2,5 juures ning kui veel 2016. aastal oli eesmärgiks hoida võimendus 2,75 kuni 3,5 korra vahemikus, siis sel aastal soovitakse see hoida vahemikus 2,25 kuni 3.

TUI aktsia hind jõudis esimest korda praegusele üle 17eurosele tasemele juba 2015. aasta veebruaris. Siis aga, erinevate osade restruktureerimise ja vahepealsete terrorismiprobleemide tõttu turismisihtkohtades, vajus aktsia hind 2016. aasta suveks 11 euro peale.

Kui hinnata aktsia väärtuskordajaid, siis võib selle hinda väärtuse mõttes pidada keskmiseks ning teatud suhtarvude järgi on see isegi soodne.

Eelmise aasta aktsiapõhise kasumi järgi on hinna-kasumi suhtarv 12,8 korda, aga kuna eelmisel aastal oli ka erakorralisi tulusid seoses osade firmade müügiga, siis parema võrdluse annab selle aasta aktsiapõhise kasumi prognoos, milleks on 1,19 eurot. Selle järgi on ettevaatav hinna-kasumi suhtarv 15 korda.

TUI turuväärtus börsil on 10,2 miljardit eurot ning arvestades netovõlakoormust, on ettevõtte väärtus 10,7 miljardit eurot. See teeb EV/EBITDA suhtarvuks 6,9 korda, mis on samuti suhteliselt madal näitaja.