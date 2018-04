Mida oodatakse USA pankade tulemustest?

Ainult tellijale

Sellel nädalal algab USAs tulemuste hooaeg ning esimesena annavad majandustulemustest teada Ühendriikide suurpangad.

Mida tulemustest oodata? Analüütikud ütlevad, et makrokeskkond on hea – majandus on tugev, makse on alandatud ning tõenäoliselt tehakse sama ka regulatsioonidega. Samas on need faktorid suuresti juba hindadesse arvestatud ning mitme panga aktsiatele oodatakse lähitulevikus hoopis langust, kirjutab MarketWatch.

„See on periood, kus poliitika on äärmiselt volatiilne. Selle valitsuse (USA valitsuse) tegutsemist on väga raske prognoosida. See tähendab, et turgudel ja ettevõtetel on väga raske poliitika põhjal äris järeldusi teha,“ ütles investeerimisfirma Federal Financial Analyticsi partner Karen Petrou.

Ebakindlus on võimendatud

Petrou lisas, et tavapärane poliitikaga seotud ebakindlus on praegu võimendatud. Samas on selle juures ka üks positiivne noot – kui turud on volatiilsed, siis tekib pankadel rohkem võimalusi teenimiseks, nentis ta. „Nad ei saa raha teenida kui midagi ei muutu.“

Pikaajaline pankade analüütik Chris Whalen ütles MarketWatchile, et lühiajaliselt on väljavaade küllaltki selge. „Tulemused saavad olema suurepärased,“ ütles ta. „Maksureformi tõttu on pankadel võimalik aktsionäridele jagada kolmandiku võrra rohkem raha. Seega on selge, et numbrid saavad olema suuremad. Nad ostavad agressiivselt ka aktsiaid tagasi.

Samas pole Whaleni sõnul pankadel piisavalt võimalusi raha teenimiseks. „Kulud on kasvanud ning hoiustajatele makstavate intresside ja välja antud laenude vahe on väiksemaks muutunud.“

„Nende võime tekitada käivet on märkimisväärselt vähenenud, aga samal ajal on nad muutunud suuremaks ja kogunud rohkem kapitali. Tulemused on olnud head, aga peamiselt kulude kärpimise perspektiivist,“ nentis Whalen. „Tulevikus on kasumid piiratud, sest laenude ja muude varade osas on konkurents väga intensiivne.“

Tulemused ilmuvad reedel

JPMorgani, Citigroupi ja Wells Fargo tulemused avalikustatakse selle nädala reedel. Allpool on välja toodud, mida analüütikud tulemustest ootavad.

Wells Fargo puhul prognoosivad analüütikud 1,06 dollarist kasumit aktsia kohta ning 21,7 miljardi suurust kasumit. Eelmise aasta samal ajal olid vastavad näitajad 1,00 dollarit ja 22 miljardit dollarit. Analüütikute keskmine hinnasiht on 63,64 ning aktsiat soovitakse hoida. Wells Fargo aktsia kaupleb praegu 52,3 dollaril.

Wells Fargo aktsia on viimase 12 kuu jooksul kukkunud enam kui 3 protsenti ning nelja USA suurpanga seas on tegemist ainukese ettevõttega, mis pole suutnud selle perioodi jooksul Dow Jonesi tootlust ületada.

Citigroupi puhul prognoositakse 1,61 dollarist kasumit aktsia kohta ning 18,9 miljardist käivet. Eelmise aasta samal ajal olid need näitajad vastavalt 1,35 dollarit ja 18,1 miljardit dollarit. Keskmine aktsia hinnasiht on 84,19 dollarit. Praegu kaupleb Citigroup 70,4 dollaril ning viimase aasta jooksul on aktsia kallinenud 19 protsenti.

Bank of America teatab oma tulemused esmaspäeval ning analüütikud ootavad, et kasum aktsia kohta saab olema 59 dollarisenti ning käive 23 miljardit dollarit. Vastavad näitajad olid mullu 41 senti ja 22,2 miljardit. BofA aktsia keskmine hinnasiht on 34,5 dollarit. Praegu kaupleb aktsia 30,2 dollaril ning 12 kuuga on see kallinenud 31 protsenti.