Rikkad muutuvad järjest rikkamaks

Ülemaailmne võrdsus on jõudnud punkti, kus protsessi pole võimalik enam ümber pöörata, kirjutab MarketWatch.

Suurbritannias tegutsev analüüsifirma House of Commons Library teatas sellel nädalal, et praeguste trendide jätkumisel kontrollib 1 protsent rahvastikust 66 protsenti maailma rahast – seda juba 2030. aastaks. Prognoos põhineb sellel, et rikaste jõukus tõuseb iga-aastaselt keskmiselt 6 protsenti. See tähendaks, et 1 protsendi rikaste varade väärtus kasvab praeguselt 140 triljonilt dollarilt 305 triljonini.

Hiljuti ilmus Oxfami raport, kust selgus, et ainult 8 miljardäri kontrollivad sama palju jõukust kui 3,6 miljardit inimest (vaesem pool maailmast).

Kusjuures USAs on ebavõrdsus tunduvalt suurem kui mitmetes Euroopa riikides. World Inequality Lab väljastas selle aasta alguses raporti, millest selgus, et ebavõrdsuse tasemete vahe on Lääne-Euroopa ja USA võrdluses väga suur.

Paljud maailma rikkurid on oma jõukust juba praegu lastele üle kandmas. Väga jõukad inimesed kannavad järgmisele põlvkonnale 2026. aastaks üle 3,9 triljonit dollarit.