Facebook kulutas Zuckerbergi turvalisusele 9 miljonit

Kuigi maailma tuntuima sotsiaalmeediaportaali Facebook looja Mark Zuckerbergi palk möödunud aastal oli vaid 1 dollar, kulutas ettevõte mehe turvalisusele tervelt 9 miljonit dollarit.

Äsja avaldatud avalikest andmetest selgub, et Facebook panustab üha enam raha sellesse, et ettevõtte juht turvaliselt oleks ja end tunneks – nii tõusid kulutused Zuckerbergi julgeolekule eelmisel aastal võrreldes varasemaga suisa pea poole võrra. Aastal 2016 kulutas Facebook Zuckerbergi turvalisusele 5,8 miljonit dollarit, möödunud aastal aga juba 9 miljonit.

Ettevõte on öelnud, et tulenevalt Zuckerbergi positsioonist on ta mõnevõrra suuremas ohus kui nii-öelda tavainimesed. “Turvanõuded tulenevad ettevõtte heaolu arvestades, mõeldes sellele, missugust rolli mängib Zuckerberg ettevõtte jaoks,” teatas ettevõte.

Mida turvalisuse all antud kontekstis aga silmas peetakse? Möödunud aastal kulunud 9 miljoni dollari sisse arvestatakse näiteks turvameeskonnale makstavad töötasud, aga ka turvasüsteemide paigaldamine Zuckerbergi kodudesse. Suure osa kogukulutustest moodustavad aga Zuckerbergi reisikulud, nimelt reisib mees alati eralennukiga.

Selgub, et tegelikult on üsnagi tavapäratu, et ettevõte oma juhi kulud täies ulatuses katab. Näiteks Apple ei maksa kinni Tim Cooki reise, kusjuures pole vahet, kas ta teeb neid era- või äriasjus. Apple kulutas möödunud aastal Cooki turvalisusele “ainult” 317 000 dollarit.

Lisaks katab Facebook ka tegevdirektori Sheryl Sandbergi julgestuskulud. Avalikest andmetest selgub, et Sandbergi julgestuskulud ulatusid eelmisel aastal 2,7 miljoni dollarini. Sandberg sai Facebookist töötasuna möödunud aastal 22,5 miljonit dollarit.

Eeskätt Zuckerberg kui tegelikult ka Sandberg on viimastel nädalatel aktiivselt osalenud selles, et selgitada ja siluda Facebooki andmeskandaali. Zuckerberg istus sel nädalal USA kongressi ees 10 tundi ning andis senaatoritele tunnistusi juhtunu kohta.