Alphabeti tulemused panevad kukalt kratsima

Pärast Alphabeti tulemuste avalikustamist ei suutnud investorid kuidagi üksmeelt leida: olid need nüüd halvad või head. See kajastus ka aktsia liikumises.

Puhaskasumiga sama lugu: kasv aastaga 5,4 miljardilt 9,4 miljardile dollarile. See lõi aktsia esimese hooga USA börsil kolm protsenti üles. Kuid eufooria ei kestnud kaua: selgus, et samal ajal, kui Google'i ja Youtube'i äri hästi lähevad ja korralikult kasumit paisutavad, on Alphabetis näha suurt kulude kasvu.

Head uudised kõigepealt: kokkuvõttes ületas USA kontsern Alphabet analüütikute ootusi igal rindel. Lootus oli, et esimese kvartali käive jääb 30,3 miljardi dollari juurde, aga Alphabet pani juurde ja teenis 31,2 miljardit. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on kasv 26 protsenti.

Alphabetil on nimelt üks ärivaldkond, mida kutsutakse ebatraditsioonilise nimega other bets – teised panused. Sinna kuuluvad näiteks tervishoiuteenuste ettevõte Verily ning veel palju muud. Kokku on „teiste panuste“ osa suurus Alphabetis ligikaudu 4 miljardit dollarit. Nüüd on seal tehtud suuri ümberkorraldusi, välja on võetud teiste seas ka kodusensorite tootja Nest. See kõik tõi kaasa selle, et kogu üksuse müügitulu oli esimeses kvartalis vaid 150 miljonit, kahjum aga ligi 0,6 miljardit dollarit.

Need on Alphabeti üldnumbreid vaadates pisikesed summad. Mööda ei saanud investorid vaadata aga teisest numbrist: Alphabeti kulud kasvasid läinud aasta esimese kvartaliga võrreldes 27 protsenti, 10,7 miljardile dollarile. Alphabeti finantsjuht Ruth Porat ütles tulemusi kommenteerides, et see oli tingitud eelkõige arendustegevusele kulutatud summade suurendamisest.

Alphabeti aktsia lõpetas eilse kauplemispäeva 0,5 protsenti odavamalt, 1067,4 dollari tasemel. Järelturul kerge langus jätkus.