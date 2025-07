Raadiohommikus: Verston laieneb Euroopasse, Eesti puhkajad põgenevad soojale maale

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ireene Kilusk.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Kuum tool”. Donald Trumpi omaväravad on jätnud õiglase tähelepanuta selle, mis toimub Hiina majanduses ja poliitikas. Ehkki kaubandussõjas on näidanud Hiina musklit ja Läänt muldmetallidega pitsitanud, ussitab tema majandust süvenev deflatsioon. Välisturgudele mõeldud tööstustoodang ei pääse enam lihtsasti välja ja üha enam tunnistavad kohalikud ökonomistid ja poliitikakujundajad, et ületootmine on päriselt probleem.

„Kuumas toolis“ istub seekord Eesti parim Hiina asjatundja Leslie Leino, kellega vaatame otsa nii hiinlaste majandusele kui ka laiemalt kommunistliku partei poliitikale, mida mõistavad Lääne suurriikideski vähesed.

Saadet juhib Indrek Lepik.

13.00–14.00 “Teeninduse teejuht”. Kuidas ehitada organisatsioonikultuuri, mis liidab eri generatsioone, ühendab kontorit ja eesliini ning loob võrdsed võimalused kõigile töötajatele? Saates jagavad kogemusi ja vaateid Coop Eesti personalidirektor Kerstin Jaani ning Tele2 personalijuht Helena Viiroja.

Vestluses selgub, et organisatsioonikultuur pole pelgalt kirjasõna või plakat seinal, vaid igapäevane käitumine, suhtlus ja juhtimispraktika. Mõlemad teenindusettevõtte personalijuhid rõhutavad inimlikkust, õiglust ja hoolivust kui kultuuri kandvaid väärtusi ning toovad näiteid, kuidas neid strateegiliselt organisatsiooni igapäevaellu põimida.

Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Eerme.