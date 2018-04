Caterpillar ületas ootusi suurelt

Caterpillar teatas täna oma kvartalitulemused, mis ületasid analüütikute ootusi. Aktsia reageeris korraliku tõusuga, aga hakkas ülejäänud turuga koos hiljem kukkuma, vahendab MarketWatch.

Ehitus- ja kaevandusseadmeid tootva ettevõtte esimese kvartali puhaskasum kasvas 13 protsenti, 1,67 miljardi dollarini (2,74 dollarit aktsia kohta).

Eelnevate perioodidega võrreldav kohandatud kasum aktsia kohta oli 2,82 dollarit, FactSeti küsitletud analüütikud ootasid 2,12 dollari suurust kasumit.

Käive suurenes 31 protsenti, 12,86 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid 11,98 miljardi dollarist käivet. Ettevõtte tõstis 2018. aasta kasumiootust 8,25-9,25 dollarilt 10,25-11,25 dollarini aktsia kohta.

Tulemused olid oodatust tunduvalt paremad ning aktsia tõusis eelturul 4 protsenti. Praeguseks on aktsia aga hoopis 5,8 protsendiga miinuses, sest USA börse on täna tabanud küllaltki järsk langus, mis on kaasa tõmmanud ka positiivseid tulemusi näidanud ettevõtted.