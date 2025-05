Tagasi ST 13.05.25, 12:28 Coop Pank on populaarne nii alustavate mikroäride kui suurettevõtete seas Mugavad ja soodsad teenused on ühtviisi olulised nii alustavatele mikroäridele kui ka suurettevõtetele, nagu näitab Coop Panga äriklientide portfelli analüüs, ütleb Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.

Iga äriühing vajab oma tegevuseks pangakontot, mida saab lihtsalt avada kõigis viies universaalpangas. Eestis asutatakse kuus keskmiselt 2500 uut ettevõtet, millest iga kümnes otsustab arveldama hakata just kodumaises Coop Pangas. Nii on Coop Panga ligi 21 000 ärikliendi seas enim mikroettevõtteid.

Eelised alustavatele ettevõtetele

Erje Mettas. „Klientide tagasisidest teame, et mikroettevõtted valivad Coop Panga, kuna peavad tähtsaks kulude kokkuhoidu ja personaalset lähenemist – see eristabki kodumaist Coop Pank a tema konkurentidest,“ rääkis Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht

Erinevalt paljudest teistest pankadest võimaldab Coop Pank ettevõtetel tähtajatult ja piiramatus mahus tasuta arveldada ja seda ilma varjatud tasudeta. Lisaks sisaldab ärikliendi pakkumine tasuta deebetkaarti ja virtuaalkaarti ning võimalust kasutada Eesti suurimat sularahavõrgustikku läbi Coopi kaupluste. See on eriti kasulik ettevõtetele, kellel on sagedased sularahatehingud ja mahud ei ole veel nii suured, et oleks vaja inkassatsiooni teenust kasutada.

Foto: Elika Hunt

Eelised suurettevõtetele

Tavaline on ka see, et üks ettevõte omab arvelduskontosid erinevates pankades. Põhipanga valikul võrdlevad ettevõtted eelkõige enimkasutatud pangateenuste hindasid ja muid pakutavaid hüvesid. Just sellepärast kasutavad kõige aktiivsemalt Coop Panga teenuseid just suuremad ettevõtted. „Kokkuhoid pangateenustelt toob enim kasu just suurematele, sest ka nende tehingute mahud on väga suured,“ selgitas Mettas.

Peale selle pakub kodumaine Coop Pank erinevalt suurpankadest oma klientidele tasuta Gateway liidestust, mis loob otseühenduse raamatupidamisprogrammide ja pangateenuste vahel, vähendades käsitsi tehtavate toimingute hulka ning minimeerides vigade tekkimise riski.

Coop Pank Gateway’d saab kasutada 17 erineva majandustarkvaraga, mis on üks suurimaid liidestuste valikuid turul. Teiste tarkvarade seas pakub Coop Pank ainukesena tasuta liidestust ka PMen’iga, mida kasutavad peaaegu kõik Eesti kohalikud omavalitsused, ning Envoiciga, mis pakub tehisintellektil põhinevat kuluhalduse ja raamatupidamise automatiseerimise tarkvara.

Coop Pangal on äriklientide hulgas enim hulgi- ja jaekaubanduse, ehituse ja kinnisvara alal tegutsevaid ettevõtteid. „Sellel on mitu põhjust. Näiteks kinnisvaraarendajad hindavad kodumaise panga paindlikke finantseerimistingimusi, kuid e-kaupmehi köidab hoopis soodne võimalus e-poe maksete vastuvõtmiseks.“

Coop Pank on ainuke pank turul, mis maksab kaupmeestele e-poes maksete vastuvõtmise eest boonust. Nimelt pakub Coop Pank e-poe omanikele koostöös Montonioga kõik-ühes soodsat makselahendust , mis hõlmab pangamakseid, kaardimakseid, Apple Pay, Google Pay, makselingi lisamist arvele, tarneid ja tagastusi – lisaks on oluliseks eeliseks Montonio eestikeelne klienditugi.

Foto: Elika Hunt

Võidavad kõik

Valides Coop Panga oma finantspartneriks, saavad ettevõtted keskenduda oma põhitegevusele, teades, et nende pangateenuste vajadused on kaetud kaasaegsete, soodsate ja usaldusväärsete lahendustega.