Kümnendi pikim korrektsioon aktsiaturgudel

Standard & Poor’s 500 indeks jõudis huvitava verstapostini – praegune korrektsioon on olnud viimase kümnendi pikim, selgub WSJ Market Data Groupi andmetest.

S&P 500 indeks on korrektsioonis olnud juba viimased 51 kauplemispäeva (esmaspäeva hilisõhtuse seisuga) – viimati kestis see nii pikalt 2008. aasta kevadel. Korrektsiooniks nimetatakse turgude kukkumist, mis ületab 10 protsendi taseme. Kuna eelmisi tippe pole ületatud, siis korrektsioon veel kestab.

Korrektsiooni jõudis S&P 500 indeks 8. veebruaril ning sama tegi ka Dow Jonesi indeks. 26. jaanuaril saavutatud rekordist kaupleb S&P 500 7,1 protsenti madalamal, Dow Jones on kaotanud 8,2 protsenti.

Alates 1950ndates on keskmine korrektsioon kestnud umbes 61 kauplemispäeva, selgub WSJ MDG andmetest. Viimased viis korrektsiooni on kestnud keskmiselt 37 kauplemispäeva.

Lootus on hea, et S&P 500 ronib korrektsioonist välja ja jõuab uute tippudeni, ütles investeerimisfirma Charles Schwab & Co strateeg Jeffrey Kleintop. Keskmiselt kestavad korrektsioonid umbes 13 nädalat. Praegune on kestnud 10 nädalat.

Sellel aastal on olnud aktsiaturud tavapärasest volatiilsemad, sest investorid muretsevad intressimäärade tõusu ja võimaliku kaubandussõja pärast. Tähtsa indikaatorina jälgitakse ka USA võlakirjade tootlust. Täna tõusis 10-aastaste võlakirjade tase 3 protsendist kõrgemale, mis on turgude jaoks psühholoogiliselt tähtis tase.