Börs: aktsiad jõudsid päeva lõpuks plussi

Börsifirmade tugevad kvartalitulemused aitasid USA aktsiaindeksid päeva lõpuks plussi vedada.

Dow Jones oli päeva alguses langemas ning tegemist oleks olnud kuuenda järjestikuse kukkumisega. Õhtuks oli indeks kallinenud 0,3 protsenti, 24 083 punktini. Tõusule aitasid kaasa Boeingu tugevad kvartalitulemused.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,2 protsenti, 2639 punktini. Nasdaq Composite langes 0,1 protsenti, 7004 punktini.

Aktsiaturge mõjutas ka täna USA riigivõlakirjade tootluse tõus. 10-aastaste võlakirjade tootlus kasvas 2 baaspunkti võrra 3,03 protsendini.

Tänaseks on mitmed suured börsifirmad oma tulemused juba teatanud. Nii Alphabet, Boeing kui ka Twitter on ületanud analüütikute ootusi, aga aktsiaturge see märkimisväärselt aidanud ei ole. Ka pankadel läks esimeses kvartalis väga hästi.

„10-aastaste võlakirjade tootluse liikumine on päris märkimisväärne. 2,82 protsendilt jõudsime 3,03 protsendini vaid kuue kauplemispäevaga, mille tõttu loobuvad investorid ka kõrge hinnatasemega tehnoloogiaaktsiatest,“ ütles investeerimisfirma Robert W. Bairdi aktsiakaupleja Michael Antonelli.

WTI toornafta kallines täna 0,5 protsenti ja Brent lisas 0,3 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 68,04 ja 74,05 dollarit. Kuld odavnes 0,6 protsenti, 1324 dollarini untsist, mis on viimase viie nädala madalaim tase.