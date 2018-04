Boeingu kasum oodatust tunduvalt suurem

Boeing teatas täna oma kvartalitulemused ning kasum oli oodatust tunduvalt suurem, vahendab CNBC.

Lennukitootja kasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 3,64 dollarit. Käive ulatus 23,38 miljardi dollarini. Thomson Reutersi küsitletud analüütikud ootasid vastavalt 2,58 dollarist kasumit ja 23,38 miljardi suurust käivet.

Boeingu aktsia kallines New Yorgi börsi eelturul 2,5 protsenti, 337 dollarini.

Boeing toodab lennukeid rekordkogustes ning tahab kasvu jätkata. Tegevjuht Dennis Builenburg ütles CNBC-le veebruaris, et ettevõte plaanib 2020. aastaks toota 900 lennukit aastas. See tähendaks, et iga 10 tunni tagant saadakse valmis uus lennuk.

„Me näeme, et lennuliiklus ja reisijate arv kasvab aastas umbes 6-7 protsenti. See toidab lennukitootjate kasvu üle maailma,“ ütles Muilenberg.

Maailma suurim lennukitootja on viimasel ajal USA-Hiina kaubanduspingete tõttu aga surve alla sattunud. Arvatakse, et just Boeing on ettevõte, mille hiinlased võivad aktiivselt sihikule võtta. Boeing on varasemalt prognoosinud, et Hiina ostab järgmise kahe kümnendi jooksul triljoni dollari eest lennukeid. Ettevõtte teatel ostavad veerandi nende toodangust just Hiina kliendid.

Pärast veebruari lõpus saavutatud rekordit on Boeingu aktsia langenud ligi 9 protsenti, mille põhjuseks ongi olnud peamiselt kaubandussõda. Mullu tõusis Boeingu aktsia lausa 108 protsenti.