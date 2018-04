Tulemuste hooaeg on tekitanud palju volatiilsust

Börsifirmade tulemused on tekitanud aktsiates tavapärasest suuremaid kõikumisi, kirjutab MarketWatch.

Võib tunduda, et seni on Wall Streeti mõjutanud kõige enam makromajandus, kaubanduspinged, Föderaalreservi poliitika, intressimäärade ja võlakirjade tootluse tõus. Tundub, et need faktorid on tulemuste hooaja jätnud tahaplaanile.

Tegelikult nii ei ole – tulemustega seotud volatiilsus on tavapärasest kõrgem.

„Viimasel paaril aastal on üksikaktsiate volatiilsust mõjutanud eeskätte majandustulemused. See on esimeses kvartalis muutunud, sest makronäitajate volatiilsus kasvas ning muid uudiseid on olnud palju,“ kirjutasid Goldman Sachsi analüütikud.

Vaatamata sellele usuvad investeerimispanga analüütikud, et börsifirmade tulemused on jätkuvalt võtmetähtsusega – nende tähtsus võib tulevikus isegi kasvada. Tavaliselt on keskmise aktsia päevane liikumine tulemuste teatamise päeval tavapärasest 2,4 korda kõrgem. Eelmises kvartalis tõusis see aga 2,9kordseks, mis viitab sellele, et tulemustega seotud volatiilsus on tegelikult kasvanud.

„Me oleme keskendunud börsifirmade tulemustele, sest need sündmused võimaldavad volatiilsust ette ennustada,“ ütles Goldmani optsioonikaupleja Katherine Fogertey.

Hea näide on Philip Morris – ettevõtte aktsia langes tulemuste teatamise päeval 10 aasta kiireimas tempos. 3M Co kukkumine oli aga 11 aasta suurim.

Tulemustega seotud kõrge volatiilsus ei peaks tulema investoritele üllatusena, sest sellel aastal on üldine kõikumine olnud tunduvalt suurem. Praegu on alles aprilli lõpp, aga tänavu on Dow Jones ja S&P 500 liikunud päevasiseselt vähemalt 1 protsendi rohkematel kauplemispäevadel kui terve 2017. aasta jooksul. CBOE volatiilsusindeks on tänavu tõusnud 70 protsenti.