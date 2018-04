Analüütik: Spotify ennustab majanduse käekäiku

Inglise Panga peaökonomist Andy Haldane ütles, et voogedastuskanalid ning tasulised online-mängud hakkavad tulevikus keskpankuritele aina rohkem aimu andma sellest, mis tendentse on majanduses oodata.

Haldane selgitas, et kui sageli on majandusekspertide jaoks keeruline mõista tarbijate muresid ja tujusid, siis digiplatvormide kasutamisnumbrid pakuvad sellele probleemile veidi leevendust.

Haldane märkis, et tegelikult peaksid majanduseksperdid üha enam analüüsima, missuguseid laule inimesed voogedastuskanalitest kuulavad või alla laevad ning kõrvutama seda laulusõnadega.

Samuti annab tasulise muusika- või filmiteenuse kasutamine aimu, et inimesed tunnevad end majanduslikult pigem turvaliselt. Teisalt, kui Spotify või Netflixi teenuse kasutamisest loobutakse, võiks omakorda eeldada, et inimene tahab ühel või teisel põhjusel raha kokku hoida.

“Ja miks peatuda muusikal? Inimeste eelistused raamatute, televisiooni ning raadio osas avavad samuti akna nende hinge. Ja ka mängueelistused,” jätkas Haldane, kes on majandusmaailmas tuntud kui ebatavaliste teooriate pooldaja. Ta lisas, et kui näiteks riigi maksupoliitika on põhjustanud inimesele igakuise sissetuleku vähenemise, võib see tähendada, et ta muutub ka internetimänge mängides agressiivsemaks või teeb varasemaga võrreldes teistsuguseid otsuseid.