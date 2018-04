Euroopas tekib uus jaemüügigigant

Suurbritannia jaemüügisektor pööratakse pea peale, sest Sainsbury ja Asda plaanivad liituda, mis tähendab, et turule tekib uus gigant.

Kokku on Walmarti käsutuses oleva Asda ja Sainsbury tehing väärt 15 miljardit naela, kinnitas kumbki ettevõte täna hommikul.

Kui regulaatorid tehingu heaks kiidavad, siis möödub ettevõte Suurbritannia suurimast jaemüüjast Tescost. Kokku on nende turuosa 25 protsenti. Tehing ootab veel regulaatorite heakskiitu.

„Arvame, et see on väga hea kombinatsioon, mis loob jaemüügiturule uue dünaamilise tegija,“ kirjutas Sainsbury finantsjuht Kevin O’Byrne.

Liitumisel jäävad alles nii Sainsbury kui ka Asda bränd. Ettevõtted teatasid, et Walmarti käes on pärast tehingut 42protsendiline osalus. Enam kui 29,9 protsenti hääletamisõigusest ei kasutata.

Liitumine peaks aitama kokku hoida 500 miljonit naela, mille tõttu saab jaemüügi hindu alandada 10 protsendi võrra. Sainsbury aktsia on täna kallinenud 15,2 protsenti.

„Euroopa toidu jaemüügi kasumlikkuse puhul on jätkuvalt kõige tähtsam faktor suurus,“ ütles investeerimisfirma Bernsteini analüütik Bruno Monteyne.