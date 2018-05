Bezosel on oma varandusega ambitsioonikas plaan

Jeff Bezosel on nii palju raha, et ta ei oska sellega midagi peale hakata, seega tuli ta ideele, et kulutada see kosmoserakettide peale.

Just seda ütles Amazoni asutaja ja tegevjuht nädalavahetusel Business Insideri emafirma tegevjuhile Mathias Döpfnerile antud intervjuus. Bezose varade puhasväärtus ulatub nüüdseks juba 131 miljardi dollarini, selgub Forbesi viimastest arvutustest.

Olgugi, et suurelt on see varandus teenitud e-kaubanduse ja pilveteenuste pealt, ütles Bezos, et tema kosmosefirma Blue Origin on kõige tähtsam projekt.

„Ma tahan sellega tööd teha, sest ma arvan, et tsivilisatsioonina ei taha me jääda seisakusse. See oleks väga demoraliseeriv,“ rääkis Bezos kosmose avastamisest ja lõpuks ka koloniseerimisest. „Ma olen õnnega koos, et mul on Blue Originiga seoses missioonitunnetus. See on tsivilisatsiooni jaoks pikaajaliselt väga tähtis. Ma kasutan selle rahastamiseks Amazoni loteriivõite.“

Bezos nentis, et kulutab Blue Origini peale iga aasta umbes miljard dollarit.

Amazoni tegevjuht rääkis ka heategevusest, aga paljud inimesed sotsiaalmeedias leidsid, et tegelikult pole ta sellega piisavalt tegelenud – vähemalt mitte nii palju kui Bill Gates. Gates on heategevuse kaudu ära andnud umbes 40 miljardit dollarit oma varadest. Amazon on viimasel ajal kriitika alla sattunud, sest töötajate palk on väikse ning ettevõte ei maksa piisavalt makse.