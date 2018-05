Nikola kaebas Tesla kohtusse

Elektri- ja vesinikautode idufirma Nikola Motor kaebas Tesla kohtusse, sest viimane olevat nende patente kuritarvitanud, vahendab MarketWatch.

Hagi anti kohtusse teisipäeval ning seal väidetakse, et Tesla on kopeerinud nende veoautode disaini. Kohtusse esitatud dokumentidest selgub, et Nikola saatis Teslale juba eelmise aasta novembris kirja, kus toodi välja, et Tesla Semi veoautod on nende omadega väga sarnased.

Sarnasuste hulka kuulusid näiteks esiklaasi ümbris, auto keskele jääv uks ning aerodünaamiline kere. Nikola nõudis, et Tesla lükkaks oma veoauto avalikkuse ette toomise edasi, kuni patentidega seotud probleemid on lahendatud. Tesla aga ei vastanud ning veoauto toodi avalikkuse ette eelmise aasta 16. novembril.