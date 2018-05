Tallinna börsi dividendisupp lahjeneb

Olympic jätab tühimiku, Sadamast saab mantlipärija?

Piduriks tuleb sel aastal pidada eelkõige Olympic Entertainment Groupi, mis teatas, et müüb end Luksembrugi investeerimispankuritele niimoodi maha, et nende kätte jääb ka kogu Olympicu jaotamata kasum. Möödunud aasta lõpu seisuga oli ainuüksi vaba raha hulk kasvanud ligi 60 miljonile eurole, perioodi puhaskasum jäi 30 miljoni euro juurde. Olympicu tulemuste paranemine andis investoritele lootust harjumuspäraselt tugevamaks dividendiks. Tavaliselt on see jäänud 10 sendi juurde aktsia kohta ning kui möödunud aastal investorid selle üle aktsionäride koosolekul nurisesid, lubas Armin Karu seda 10 senti maksta järgmised sada aastat järjepanu. Sajand sai aga juba tänavusega läbi ning väikeinvestorid lõigati tuludest üldse lahti. See lööb Tallinna börsi dividendistatistikasse suure augu, sest dividendidena on ta tavaliselt panustanud 15 miljoni jagu aastas.

Et Tallinna börsi dividenditootlus, mis praegu on Reutersi andmetel 4,5 protsendi juures, sellest ära ei vajuks, on vaja värsket verd. Möödunud aasta lõpus tuli turule EfTEN oma kolmanda fondiga, mis on samuti osutunud viisakaks dividendimaksjaks. Sel aastal saavad investorid 68 senti aktsia kohta, mis tõstab dividenditootluse 4,3 protsendi peale.