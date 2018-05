Warren Buffett: krüptorahandus lõpeb halvasti

Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul tuli Warren Buffettil ja tema äripartneril Charlie Mungeril aru anda, miks nad krüptorahasid mulliks peavad. Meestel oli küsimusele varuks konkreetne vastus.

"Mittetootlike varadega on see häda, et sa pead lootma sellele, et keegi on nõus selle kallimalt ära ostma. Need võivad jõuda hämmastavate hindadeni, aga see ei lõpe kunagi hästi," ütles Warren Buffett vastuseks Ukraina investori küsimusele. Krüptoraha on nagu reisitšekk: hea idee, aga see ei tee ise midagi, see pole tootlik vara ega saa kasvada.

Mungeri jutt oli veel konkreetsem. "Mulle meeldivad krüptorahad veel vähem kui sulle (Buffettile - toim.). See on dementsus! Kui kaupleja hakkab kauplema krüptorahadega, siis on see nii, nagu keegi kaupleb junnidega ja sina hakkad ka, sest kardad ilma jääda!"