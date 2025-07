Tagasi 02.07.25, 10:48 Apple’i aktsia hind tegi viimase kuue nädala rekordi Apple’i aktsia trotsis teisipäeval laiemat tehnoloogiasektori langust ja jõudis viimase kuue nädala kõrgeimale tasemele, kui oli teatanud tehisintellekti sisseostmisest.

LSEG andmebaasi analüütikute konsensus näeb aktsia hinnale 11% kasvuruumi ja seab hinnasihi 231 dollarile.

Foto: Zumapress/Scanpix

Nädala alguse hinnatõus järgnes teatele, et iPhone’i tootja võiks järgmise põlvkonna Siri arendamises kasutada tehisintellekte OpenAI või Anthropic. Siiani on Apple enda hääljuhtimisel töötava virtuaalse assistendi uue versiooni turule toomisega viivitanud, pidades mõlema tehisintellekti ettevõttega läbirääkimisi. Bloomberg vahendab, et Apple soovib ettevõttesisese tehnoloogia asemel kasutada just olemasolevaid tehisintellekti mudeleid.