Tagasi 02.07.25, 12:39 Seakatkuga pihta saanud farmi juht: suurim oht tuleb Lätist Atria farmis tuli seakatku tõttu hukata tuhandeid loomi. Suurimaks riskiks peab juht Meelis Laande farmi asukohta otse Läti piiri ääres.

Atria farmi juht Meelis Laande

Foto: Raul Mee

Atria farmid e juht Meelis Laande rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et nädalavahetusel avastasid farmitöötajad ühes sulus sead, kes olid loiud ja isutud. Järgmisel päeval oli kaks looma juba surnud. Siis oli selge: farmis levib seakatk. Nakkushaiguse tõttu pidi seakasvataja hukkama 2700 siga.

Laande sõnul täpset põhjust, kuidas katk pääses kasvatusse, ei ole teada, kuid ta kahtlustab, et katku tõid lõunanaabrite juurest metssead.

“Meie farm asub maapiirkonnas, täiesti Läti piiri ääres. Läti poolel on metssigade haigestumisi päris palju – see on suure riskiga tsoon,” rääkis Laande.

“Metsloomad liiguvad, nagu nemad ise tahavad,” märkis Laande. “Seetõttu on just piiriäärsed alad eriti ohustatud.”

Täpne majanduslik kahju ettevõttele peaks Laande sõnul selguma nädala teises pooles.

Veel tuli juttu sellest, kas seakatk on ohtlik inimesele ning kuidas võib haiguspuhang mõjutada meie toidulauda.

Küsis Laura Saks.