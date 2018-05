Warren Buffett: vaata suurt pilti

05. mai 2018, 22:08

Staarinvestor Warren Buffett ütles Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul Omahas miljardikahjumit tutvustades, et tegu on uutest raamatupidamisreeglitest tuleneva numbriga , kvartal läks suurepäraselt ja soovitas investoritel suurele pildile keskenduda.

Berkshire Hathaway näitas esimest korda 9 aasta jooksul kvartalikahjumit: kui möödunud aastal samal ajal teeniti 4 miljardit dollarit kasumit, kuid nüüd jäädi 1,14 miljardiga miinusesse. Warren Buffet ütles, et süüdi olid uued raamatupidamisreeglid, mis nõudsid, et kontsern raporteeriks ka realiseerimata kahjumeid. Sealjuures kasvas ärikasum pea poole võrra.

Warren Buffett ütles, et halb number ajendaski teda aruannet laupäeval avaldma -selleks, et investoritel oleks aega kogu raport rahulikult läbi lugeda.

Buffett soovitas investoritel vaadata teisi numbreid, mis indikeerivad ettevõtte kasvu. Buffett kinnitas koosoleku jooksul mitmes eri vormis: Berkshire Hathawayl läheb hästi, kasv on laiapõhjaline ning kontol on suurte asjade tegemiseks piisavalt raha. "Warren on valesti ennustsnud, aga mitte valesti investeerinud,"ütles Charlie Munger.

Aktsionäride koosolekul pidid Buffett, 87, ja Charlie Munger, 94, vastama mitmetele teravatele küsimustele, millest mitmed olid suunatud Berkshire Hathaway tulevikule peale kahe vanameistri surma. Mõlemad kinnitasid, et kontsern läheb probleemivabalt edasi. Ettevõttel on üle 100 miljardi dollari vaba raha, nii et järeltulijal saab olema turul tugev positsioon. Samuti uuriti, kas Buffett ei taha Wells Fargo skandaalipanga aktsiaid üle parda heita. Siin avaldas Buffett, et vaatab Wells Fargot nagu American Expressi, ehk et loodab edulugu. "Wells Fargo tegi vea ja siis suurema vea," tunnistas Buffett. Kuid: "Kõikidel suurematel pankadel on probleemid."