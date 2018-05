Buffetti jüngrite usk on vankumatu

Kelle palkaks Warren Buffett? Warren Buffett ja Charlie Mugner on olnud majandushariduse suhtes skeptilised. Üks aktsionär küsis otse, et mida siis vanahärrad kandidaatidelt ootavad ning vastus oli üllatav. Warren Buffett nimetas oma kriteeriumid: - Peab olema tark, aga sisendanud endale „Intelligentse Investori“ 8. peatüki - Peab mõistma raamatupidamist - Kõrgharidust pole tarvis Charlie Munger „Mulle meeldis Warren Buffetti puhul, et ta oli tavaraamidest väljas, väga tark ja oskas väga palju raha teha.“

Õiged panused

Warren Buffett ise tõi kvartalikahjumi juurde mõistuloo sellest, kuidas ta veel lapsena isal 1942. aastal üht väärtpaberit - Cities Service eelisaktsiat - 38,25 dollariga osta palus ning siis valusalt vaatama pidi, kuidas see sõjasegadustes veidi langes. Kuid siis pööras see tõusule ja Buffett müüs väärtpaberi viiedollarilise kasumiga maha. Sellest ajast alates on see aga kümneid kordi tõusnud.

„Mõelge nüüd, et kui oleksite sel aastal investeerinud 10 000 dollarit indeksisse… Olgu, indeksfonde tol ajal polnud, aga ikkagi, kui oleksite investeerinud ja unustanud. Mis te arvate, kui suur teie portfell oleks? See on 51 miljonit dollarit!“ Ühesõnaga, Buffett panustas USA majanduse katkematule kasvule ja lõikas sellest suurt kasu. See on ka investeerimise võlu ja valu, sest Buffett panustas nii-öelda õigele riigile. Mõnele teisele panustades oleks näitaja hoopis teistsugune, tunduvalt erinev.

Berkshire Hathaway puhul soovitas Buffett pöörata pilk pigem kasvuloole ja vähem „arvudes kinni olla“. Ettevõttesse tuleb uskuda. Just usk on sõna, millega Berkshire Hathaway aktsionärid oma investeeringuid kõige enam põhjendavad.