Mis turud saavad kasu Korea rahukõnelustest?

Korea poolsaarel toimuvad positiivsed arengud on regiooni aktsiaturgude jaoks hea uudis. Osadel turgudel peaks mõju olema suurem kui teistel, ütlevad pankade strateegid.

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea juht Kim Jong Un on mõlemad nõus kohtuma. SEB Aasia strateegia juht Sean Yokota ütles, et tema hinnangul vähenevad geopoliitilised pinged järgnevatel kuudel veelgi.

„Järgmise kahe-kolme kuu jooksul, mil Trump siia tuleb, siis on geopoliitilised pinged juba laabunud ja majandusaktiivsus paraneb. See mõjub aktsiaturgudele hästi,“ rääkis Yokota.

Yokota prognoosib, et eriti hästi hakkab minema Jaapani ja Lõuna-Korea aktsiatel. Hindadesse pole positiivsed arengud tema hinnangul arvestatud.

„Ma arvan, et Põhja-Koreast ja Lõuna-Koreast tulevad head uudised pole veel hindadesse arvestatud. See võib Kospi indeksit stimuleerima hakata,“ nentis ta. Kospi indeks on Lõuna-Korea tähtsaim aktsiaindeks.

Arvatakse, et Trump ja Kim saavad kokku juba lähinädalatel. Trump on öelnud, et tema tahab rahu sõlmida. Tõenäoliselt toimub kohtumine Mongoolias, Singapuris või Korea poolsaare demilitariseeritud piirkondades.