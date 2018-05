Disney ületas ootusi

Walt Disney Co teatas oma esimese kvartali tulemused, mis olid oodatust paremad. Suurima positiivse üllatuse valmistas Disney filmistuudio üksus, vahendab MarketWatch.

Disney esimese kvartali puhaskasum kasvas 2,94 miljardi dollarini (1,95 dollarit aktsia kohta). Käive suurenes 10 protsenti, 14,55 miljardi dollarini.

Kohandatud kasum aktsia kohta oli 1,84 dollarit. Analüütikud ootasid kasumiks 1,70 dollarit ja käibeks 14,11 miljardit dollarit.

Disney „Studio Entertainment“ segmendil läks kõige paremini – 2,45 miljardi suuruse käibe juures teeniti 847 miljonit dollarit tegevuskasumit. Võrreldes eelmise aastaga on seda tunduvalt enam ning numbrid ületasid suurelt ka analüütikute prognoose (vastavalt 629 miljonit ja 2,19 miljardit).

Põhjuseks võib pidada asjaolu, et Disney film „Black Panther“ on olnud väga edukas – see on jõudnud 10 Disney kõige edukama filmi hulka.

Tundub siiski, et investorite jaoks ei olnud head tulemused piisavad. Disney aktsia langes pärast tulemuste teatamist 0,7 protsenti ja lõpetas päeva 101,76 dollaril.