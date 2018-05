Iraani kriis kergitas nafta hinda

Ainult tellijale

Nafta hind hüppas pärast USA teadet Iraani tuumaleppe katkestamise kohta viimaste aastate kõrgeimale tasemele.

USA otsus Iraani tuumaleppest lahkuda tähendab, et väga tõenäoselt kehtestatakse OPECi suuruselt kolmanda naftatootja Iraani vastu 180 päeva pärast uued sanktsioonid, kui just enne ei jõuta mingile uuele leppele.

WTI barrelihind tõusis kolmapäeval 2,3 protsenti 70,57 dollarini, mis on lähedal esmaspäevasele tipptasemele, millist pole nähtud 2014. aasta lõpust saadik. Brenti barrelihind tõusis 2,5 protsenti 76,75 dollarile. Naftahinnad tõusid ka Shanghai börsil, sest Hiina on suurim Iraani nafta ostja.

Analüütikute sõnul mõjutas naftahinda ootus, et Iraani naftaeksport lähemal ajal kindlasti väheneb. "Iraani eksport Aasiasse ja Euroopasse kukub juba sel aastal ning see jätkub 2019. aastal, sest riigid hakkavad otsima alternatiive Washingtoni sanktsioonide kartuses," ütles Trifecta analüütik Sukrit Vijayakar Reutersile.

Iraani 3,8 miljonit barrelit päevas on umbes 4 protsenti maailma naftapakkumisest. Riigist sai maailma üks suuremaid naftaeksportijaid 2016. aastal, kui tuumaleppe tulemusel sanktsioonid tühistati.

Mitsubishi UFJ Research and Consultingu analüütik Tomomichi Akuta ütles Reutersile, et Iraani naftaeksport võib langeda isegi miljoni barreli võrra päevas. "Nafta pakkumine ja nõudlus on praegu enam-vähem tasakaalus, kuid selle tulemusel võib naftahind barrelist tõusta 10 dollari võrra ning Brent jõuda 90 dollari tasemele," ütles Akuta.

USA meelitab naftatootjaid toodangut suurendama

Usa peab kõnelusi suurte naftatootjatega võimalustest suurendada toornafta pakkumist, vahendab Financial Times USA rahandusminister Steven Mnuchini sõnu. Tema kommentaaridele eelnes Saudi Araabia lubadus hoida naftaturul stabiilsust.

Mnuchin keeldus ütlemast, milliste riikidega läbirääkimisi peetakse, kuid Saudi Araabial on vabu tootmisvõimsusi, mida vajadusel kasutusse võtta ning riik on olnud Iraani suhete halvendamise tuline pooldaja.