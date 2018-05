Dropboxilt suur kvartalikahjum

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Dropboxi esimese kvartali kahjum suurenes IPOga seotud kulude tõttu märgatavalt.

Positiivse poole pealt üllatas Dropbox maksvate kasutajate lisandumisega. Koos poole miljoni lisakliendiga kasvas esimese kvartali käive mullusega võrreldes 28 protsendi võrra, 316 miljoni dollarini, lüües sellega analüütikute prognoose, kirjutab Wall Street Journal.

Dropboxil on tasuta ning tasulist versiooni kasutavaid kliente kokku üle 500 miljoni, kuid kasvuks on vaja just maksvaid kliente. Esimese kvartali lõpuks oli neid lisandunud ligi 24 protsendi võrra, kokku 11,5 miljonit.

Koos sellega kasvas iga maksva kliendi pealt teenitud käive võrreldes mullusega 3,2 protsenti, 114,30 dollarini.