Kulla hind kukkus järsult

Kullafutuuride hind hakkas eile kiiresti kukkuma, sest USA majandusandmed olid tugevad ning 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis järsult, vahendab MarketWatch.

Viimase seitsme päeva jooksul on kuld odavnenud kuuel. USA kaubandusministeerium teatas eile, et jaemüük kasvas aprillis 0,3 protsenti, märtsikuu numbrit korrigeeriti kõrgemaks – 0,8 protsendini.

New York Empire State’i indeks, mis mõõdab regiooni tööstuse kasvu, tõusis mais 20,1 punktini. Ökonomistid ootasid 15 punktist näitajat. Head majandusandmed surusid 10-aastaste võlakirjade tootluse 3,09 protsendini.

„Peamiselt positiivsed uudised survestasid kulda,“ ütles GoldMining Inci asepresident Jeff Wright. „Jaemüügi ja Empire State’i numbrid olid head ning suurendavad võimalust, et 2018. aastal tõstab Föderaalreserv intresse oodatust kiiremini. Ka dollar on tugevnenud, mis mõjub samuti kullale kehvasti.“

ICE dollariindeks tõusis eile 0,7 protsenti, 93,25 punktini. Dollari tugevnemine vähendab kulla atraktiivsust, sest teiste valuutade kasutajate jaoks muutub see kallimaks.

Juunikuu kullafutuuride hind langes eile 2,1 protsenti, 1290 dollarini untsist. Tegemist on madalaima tasemega alates detsembrist ning suurima päevase langusega alates 2016. aastast, selgub FactSeti andmetest. Langus viis kulla 200 päeva libisevast keskmisest (1307 dollarit) madalamale.

„Tähtis on see, et kollane metall on tähtsa toetustaseme – 1300 dollari – tasemes läbinud,“ ütles Kitco Metalsi analüütik Jim Wyckoff. „Sellest tasemest allapoole kukkumine päästas futuuriturgudel valla müügilaine.“