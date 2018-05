USA võlakirjade tootlus tõusis järsult

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis täna järsult ja jõudis kõrgeima tasemeni alates 2011. aastast, vahendab CNBC.

10-aastaste võlakirjade tootlus, mis liigub hinnaga vastassuunaliselt, tõusis täna 9 baaspunkti võrra 3,09 protsendini. 2-aastaste võlakirjade tootlus jõudis 2,589 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta augustist.

10-aastaste võlakirjade tootlus on investorite jaoks eriti tähtis, sest see on kinnisvaralaenude intressimäärade ja teiste finantsinstrumentide baromeetriks. Tootluse tõus oli ekspertide sõnul üks peamisi põhjuseid, mis põhjustas aktsiaturgudel korrektsiooni.

30-aastaste võlakirjade tootlus tõusis samuti ning jõudis 3,22 protsendini – viimati oli see nii kõrgel 26. aprillil.

„On mitmeid fundamentaalseid probleeme, millel silm peal hoida. Kui majanduskasv püsib stabiilne, siis on tõenäoline, et Föderaalreserv tõstab intresse edasi ja see on märkimisväärne,“ kirjutas investeerimisfirma Raymond Jamesi võlakirjaturgude juht Kevin Giddis.

„Lisaks sellele korraldab rahandusministeerium sellel aastal järjest suuremaid oksjoneid, et Valge maja ambitsioonidega sammu pidada. Vaja on ära katta ka maksureformi tõttu tekkiv auk,“ lisas ta.

USA kaubandusministeerium teatas täna, et jaemüük kasvas aprillis 0,3 protsenti, märtsikuu numbrit korrigeeriti kõrgemaks – 0,8 protsendini. New York Empire State’i indeks, mis mõõdab regiooni tööstuse kasvu, tõusis mais 20,1 punktini. Ökonomistid ootasid 15 punktist näitajat.