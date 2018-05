Olympic tahab kiirkorras börsilt lahkuda

Olympic Entertainment Group teatas, et esitas Tallinna börsile taotluse börsilt lahkumiseks.

Sealjuures taotleb Olympic börsi noteerimis- ja järelvalvekomisjonilt aktsiate noteerimise tingimusteta ja viivitamatuks lõpetamiseks.

Olympicu uus omanik, investeerimisfond Novalpina on varem teada andnud, et on oma kätte saanud 88,95 protsenti kasiinoettevõtte aktsiatest. Novalpina edasistest plaanidest saab lähemalt lugeda SIIT.