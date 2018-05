Euroopa pakub Trumpile piitsa ja präänikut

Ainult tellijale

Kuidas laheneb Euroopa Liidu ja USA vaheline kaubandussõda? Täna Bulgaarias kogunevad Euroopa tippametnikud pakuvad USAle kompromissi.

Samal ajal on Euroopa juhid võtnud Iraani tuumadiili suhtes jäigema hoiaku. USA teatas, et astub tuumaleppest välja ning kehtestab Iraanile uued sanktsioonid – ning sunnib ka Euroopa Liitu sanktsioonidega ühinema, vastasel korral kehtestatakse sanktsioonid Iraanis tegutsevatele Euroopa Liidu ettevõtetele. Kuna peale sanktsioonide leevendamist 2016. aastal läksid Iraani just paljud Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa ettevõtted, kes on riiki miljardeid investeerinud, on USA hoiak neis riikides palju paksu verd tekitanud.

USAle plaanitakse pakkuda paremaid tingimusi vedelgaasi Euroopasse eksportimisel, kui USA loobub lõplikult kavandatud alumiiniumi-ja terasetollidest, vahendab Handelsblatt. Ka Saksamaa kantsler Angela Merkel kinnitas täna hommikul, et kui USA tühistab karistustollid, on Euroopa Liit valmis selle üle rääkima, kuidas vastutasuks Euroopa kaubandusbarjääre vähendab.

Euroopa Liidu president Donald Tusk üles kolmapäeva õhtul, et Euroopa Liit jätkab võitlust reeglitel põhineva rahvusvahelise süsteemi eest, hoolimata USA hiljuti vastu võetud otsustest kliimasoojenemise, tariifide ja Iraani küsimuses, vahendab Bloomberg. Samuti läks lendu tema säuts Trumpi kohta: selliste sõpradega pole vaenlasi vajagi.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron oli täna konkreetsem ja ütles Euroopa Komisjonis, et nõuab, et USA ei kehtestaks mingeid nõudmisi ega limiite ning et naastaks varasema süsteemi juurde. „Kõikide läbirääkimiste eelduseks on kõikide ähvarduste ja tariifide kaotamine, ja seda ilma ajaliste piiranguteta,“ ütles Macron. Tema hinnangul võib Euroopa Liit omakorda USAd karistada ning panna maksulöögi alla ligi 3 miljardi euro väärtuses USA kaupu. Jutt on kuni 25protsendisest tollimaksust, mis kehtestataks juba juuni lõpus.

„Kõik jagavad Euroopa Liidus arvamust, et Iraani lepe pole täiuslik, aga me peaksime ikkagi leppega jätkama ning peaksime jätkama kõnelusi Iraaniga leppe üle,“ ütles Angela Merkel.

Lisaks USAle survestab Euroopa Liitu ka Iraan ise. Iraani president Hassan Rohani ütles, et jääb leppesse edasi vaid siis, kui Euroopa Liit garanteerib nädalate jooksul leppejärgse tuumaleppe täitmise, iseäranis selle majandust puudutava osa, kirjutas Frankfurter Allgemeine.

Kas Euroopa USA vastu saab, on küsitav. Skeptiline on ka Iraanile spetsialiseerunud Pariisi advokaat Ardavan Amir-Alsani, kes ütles, et ei kujuta ette, missugune ettevõte riskib kaotada ligipääsu USA turule, mis on 100 korda suurem. „Mitte keegi ei eelista Iraani USAle. Lepe on surnud.“