Nael kukkus selle aasta põhja

Inglise nael kukkus dollari suhtes selle aasta madalaima tasemeni. See nädal saab olema valuuta jaoks võtmetähtsusega, vahendab Bloomberg.

Nimelt algab Brexiti kõneluste järgmine raund ning ilmuvad mitmed tähtsad majandusandmed. Briti meedias spekuleeritakse, et Konservatiivne Partei on ette valmistamas uusi valimisi, sest Brexiti osas on valitsuses palju erimeelsusi.

Nael on täna langenud 0,4 protsenti, 1,341 dollarini, mis on madalaim tase alates 28. detsembrist.

Investorid jälgivad peamiselt seda, kas majandusandmed paranevad või mitte. Esimesed kolm kuud olid Suurbritannia majanduse jaoks lumetormi tõttu küllaltki kehvad. Kui andmed paranevad, siis suureneb ka intresside tõstmise tõenäosus. Nomura International Plc teatel on naelal euro suhtes veel tõusuruumi – seda juhul, kui majandusandmed valmistavad positiivse üllatuse.

„Kui jaemüügi kasv kiireneb, siis see viitab sellele, et esimese kvartali lumetorm oli märkimisväärse mõjuga,“ ütles Rabobanki valuutastrateeg Jane Foley. „See oleks ka naela toetav, sest suurendaks võimalust, et Inglise Keskpank tõstab augustis intressimäärasid."