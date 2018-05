Pangad: on märgata huvi Tallinna Sadama IPO vastu

Ainult tellijale

Tallinna Sadam läheb börsile. Valdo Kalmu selfile on end temaga koos sättinud sadama finantsjuht Marko Raid, börsi juht Kaarel Ots ja majandusminister Kadri Simson.

Sel reedel algab Tallinna Sadama aktsiate märkimine, huvi paistab suur.

Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets ütles, et huvi Tallinna Sadama avaliku pakkumise vastu on suur. „Kliendid helistavad küsimustega ja uurivad pakkumise detailide kohta, osa kasutab ka märkimisperioodile eelnenud aega ära ja avab väärtpaberikonto. Kindlasti suureneb aktiivsus veelgi, kui reedel algab märkimine,“ ütles ta.

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas kinnitas, et mõningal määral on suurenenud klientide küsimused Tallinna Sadama IPO kohta, samas suuremat päris uute väärtpaberikontide avamist veel märgata ei ole. LHV Pank ei soovinud kommenteerida, kuna see võiks anda indikatsiooni huvi kohta avaliku pakkumise suhtes.

Tallinna Sadama aktsiate märkimine algab 25. mail, samal päeval tullakse välja ka prospektiga. Investori jaoks on põletavamad küsimused veel vastuseta. Lisaks aktsia hinnale pole näiteks selge, millisel alusel aktsiaid jaotama hakatakse - kord pannakse paika juuni alguses pärast IPOt. Kahenädalase märkimisperioodi jooksul plaanib Tallinna Sadam investoritele jaotada 1/3 ettevõtte aktsiatest, suuromanikuks jääb endiselt riik.